Бывший разведчик Яков Кедми озвучил способ предотвратить войну США с Россией
3 августа 2020, 18:17[ «Аргументы Недели» ]
Соединенные Штаты, отстаивая свои позиции в мире, ведут себя агрессивно в отношении других государств. Если Вашингтон продолжит реализовывать подобный внешнеполитический курс, военного конфликта между США и Российской Федерацией избежать не удастся, заявил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.
По словам Кедми, процитированного интернет-изданием «ПолитЭксперт», предотвратить противостояние можно, если американская сторона прекратит использовать инструменты давления в международных отношениях. Избежать мировых потрясений реально с помощью сотрудничества между государствами, добавил экс-разведчик.
Ранее в понедельник сообщалось, что на страницах журнала The National Interest назвали военное преимущество России перед Штатами.
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