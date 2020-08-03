Бывший разведчик Яков Кедми озвучил способ предотвратить войну США с Россией

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3 августа 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

Взлет американского истребителя F-35, Isaac Cantrell/U.S. Navy / globallookpress.com

Соединенные Штаты, отстаивая свои позиции в мире, ведут себя агрессивно в отношении других государств. Если Вашингтон продолжит реализовывать подобный внешнеполитический курс, военного конфликта между США и Российской Федерацией избежать не удастся, заявил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

По словам Кедми, процитированного интернет-изданием «ПолитЭксперт», предотвратить противостояние можно, если американская сторона прекратит использовать инструменты давления в международных отношениях. Избежать мировых потрясений реально с помощью сотрудничества между государствами, добавил экс-разведчик.

Ранее в понедельник сообщалось, что на страницах журнала The National Interest назвали военное преимущество России перед Штатами.