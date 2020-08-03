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National Interest назвал военное преимущество России перед Соединенными Штатами

, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

National Interest назвал военное преимущество России перед Соединенными Штатами
Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Ракетные комплексы «Сармат», которые, как ожидается, начнут поступать в армию Российской Федерации в следующем году, дают Москве военное преимущество перед Соединенными Штатами. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах американской прессы.

Журнал The National Interest пишет, что, согласно имеющимся сведениям, ракеты, которые запускаются с помощью «Сарматов», способны преодолевать 18 тысяч километров. Количество боеголовок в разделяющейся боевой части ракеты может достигнуть шестнадцати. Кроме того, в процитированной публикации предполагается, что на «Сарматы» возложат функции средства доставки гиперзвуковых маневрирующих управляемых боевых блоков.

Ранее в понедельник сообщалось, что отечественный эксперт Евгений Сатановский назвал вероятный срок начала большой войны со странами Запада во главе с США.

ДЦ

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