Политолог Сатановский назвал возможный срок начала большой войны России и Запада

Аргументы Недели → В мире 13+

3 августа 2020, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

Учения НАТО, Spc. Ryan Lucas / globallookpress.com

Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт, спрогнозировал большую войну между Западом и Россией. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.

Как пишет издание ФАН, аналитик отметил, что западные страны во главе с Соединенными Штатами уже продолжительное время готовятся к крупному конфликту с Москвой. Из слов Сатановского следует, что элементами такой подготовки со стороны противников РФ являются попытки сформировать свои плацдармы на Украине и территории других восточноевропейских государств.

Политолог выразил уверенность в том, что России не удастся избежать столкновения с Западом. Согласно расчетам Евгения Сатановского, данный конфликт может разгореться в течение ближайших десяти лет.

Ранее сообщалось, что Андрей Клименко, аналитик с Украины, предрек вероятное начало морской «войны» с РФ осенью текущего года.