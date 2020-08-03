Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Политолог Сатановский назвал возможный срок начала большой войны России и Запада

, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог Сатановский назвал возможный срок начала большой войны России и Запада
Учения НАТО, Spc. Ryan Lucas / globallookpress.com

Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт, спрогнозировал большую войну между Западом и Россией. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.

Как пишет издание ФАН, аналитик отметил, что западные страны во главе с Соединенными Штатами уже продолжительное время готовятся к крупному конфликту с Москвой. Из слов Сатановского следует, что элементами такой подготовки со стороны противников РФ являются попытки сформировать свои плацдармы на Украине и территории других восточноевропейских государств.

Политолог выразил уверенность в том, что России не удастся избежать столкновения с Западом. Согласно расчетам Евгения Сатановского, данный конфликт может разгореться в течение ближайших десяти лет.

Ранее сообщалось, что Андрей Клименко, аналитик с Украины, предрек вероятное начало морской «войны» с РФ осенью текущего года.

ДЦ

Экономика

Экономист из России раскрыл способ разорить Белоруссию за несколько месяцев

Экономист из России раскрыл способ разорить Белоруссию за несколько месяцев

Москва может разорить Белоруссию за несколько месяцев. Об этом в беседе со СМИ рассказал Алексей Зубец, глава Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью