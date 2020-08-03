Политолог Сатановский назвал возможный срок начала большой войны России и Запада
3 августа 2020, 07:54[ «Аргументы Недели» ]
Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт, спрогнозировал большую войну между Западом и Россией. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.
Как пишет издание ФАН, аналитик отметил, что западные страны во главе с Соединенными Штатами уже продолжительное время готовятся к крупному конфликту с Москвой. Из слов Сатановского следует, что элементами такой подготовки со стороны противников РФ являются попытки сформировать свои плацдармы на Украине и территории других восточноевропейских государств.
Политолог выразил уверенность в том, что России не удастся избежать столкновения с Западом. Согласно расчетам Евгения Сатановского, данный конфликт может разгореться в течение ближайших десяти лет.
Ранее сообщалось, что Андрей Клименко, аналитик с Украины, предрек вероятное начало морской «войны» с РФ осенью текущего года.
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