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«Звезда» выложила видео «сокрушительного удара» «Искандеров» по условному врагу

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

«Звезда» выложила видео «сокрушительного удара» «Искандеров» по условному врагу
Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Военнослужащие Восточного военного округа провели учебные стрельбы из комплексов «Искандер-М». Последние осуществили «сокрушительный удар» по условному врагу, говорится в названии видео с учений, выложенного в интернете.

В описании к ролику, размещенному в YouTube-аккаунте телеканала «Звезда», говорится, что к занятиям, которые прошли на территории Астраханской области, также привлекли соединение Южного военного округа, вооруженное системой «Торнадо-С».

Ранее сообщалось, что на страницах польских СМИ появилась информации об уничтожении самолетами МиГ-29 комплексов американского производства в Ливии.

ДЦ

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