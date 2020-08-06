Defence24 сообщило об уничтожении истребителями МиГ-29 сделанных США комплексов в Ливии
6 августа 2020, 14:42[ «Аргументы Недели» ]
Истребители МиГ-29 уничтожили в Ливии зенитные ракетные комплексы, произведенные Соединенными Штатами. Соответствующая информация содержится в материале, размещенном на страницах польских интернет-СМИ.
Согласно сведениям, приведенным изданием Defence24, инцидент произошел в конце прошлого месяца в районе города Сирт. Самолеты нанесли удар по комплексам MIM-23 Hawk, которые произвели американские специалисты. Предполагается, что операторами MIM-23 Hawk являлись турецкие военные.
В процитированной публикации отмечается, что уничтожение комплексов помешало наступлению на Сирт сил Правительства национального согласия, которым оказывает помощь Анкара. Польские журналисты выдвинули версию, согласно которой истребители управлялись россиянами.
Ранее появились сообщения о бегстве кораблей НАТО, устроивших провокацию в Черном море, из-за сил РФ.
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