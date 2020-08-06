Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Defence24 сообщило об уничтожении истребителями МиГ-29 сделанных США комплексов в Ливии

, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Defence24 сообщило об уничтожении истребителями МиГ-29 сделанных США комплексов в Ливии
Военные самолеты, MOD Russia / globallookpress.com

Истребители МиГ-29 уничтожили в Ливии зенитные ракетные комплексы, произведенные Соединенными Штатами. Соответствующая информация содержится в материале, размещенном на страницах польских интернет-СМИ.

Согласно сведениям, приведенным изданием Defence24, инцидент произошел в конце прошлого месяца в районе города Сирт. Самолеты нанесли удар по комплексам MIM-23 Hawk, которые произвели американские специалисты. Предполагается, что операторами MIM-23 Hawk являлись турецкие военные.

В процитированной публикации отмечается, что уничтожение комплексов помешало наступлению на Сирт сил Правительства национального согласия, которым оказывает помощь Анкара. Польские журналисты выдвинули версию, согласно которой истребители управлялись россиянами.

Ранее появились сообщения о бегстве кораблей НАТО, устроивших провокацию в Черном море, из-за сил РФ.

ДЦ

Армия

Сирийская армия накрыла смертоносным артиллерийским огнем протурецкую оппозицию

Сирийская армия накрыла смертоносным артиллерийским огнем протурецкую оппозицию

Сирийская арабская армия (САА) в четверг повергла сильному артиллерийскому обстрелу позиции джихадистов вблизи турецкой границы в провинции Латакия, поразив позиции и ряд военных объектов, принадлежащих протурецкой группировке боевиков в этом районе.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью