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Источник: силы РФ обратили в бегство корабли НАТО, устроившие провокацию в Черном море

, 11:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Источник: силы РФ обратили в бегство корабли НАТО, устроившие провокацию в Черном море
Военные корабли, US Navy / globallookpress.com

Североатлантический альянс устроил провокацию рядом с российскими границами в Черном море, она обернулась бегством кораблей НАТО. Соответствующую информацию разместили на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание Avia.pro, в ответ на провокацию в направлении судов альянса были направлены сторожевые корабли РФ, кроме того, в воздухе появилась отечественная авиация. В процитированной публикации отмечается, что эти действия привели к деморализующему эффекту и бегству судов НАТО. В альянсе отдали приказ подняться в небо истребителям, чтобы не допустить реального удара.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что сирийские боевики выложили в сеть видео атаки на колонну армий России и Турции в Идлибе.

ДЦ
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