Источник: силы РФ обратили в бегство корабли НАТО, устроившие провокацию в Черном море
6 августа 2020, 11:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Североатлантический альянс устроил провокацию рядом с российскими границами в Черном море, она обернулась бегством кораблей НАТО. Соответствующую информацию разместили на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как пишет издание Avia.pro, в ответ на провокацию в направлении судов альянса были направлены сторожевые корабли РФ, кроме того, в воздухе появилась отечественная авиация. В процитированной публикации отмечается, что эти действия привели к деморализующему эффекту и бегству судов НАТО. В альянсе отдали приказ подняться в небо истребителям, чтобы не допустить реального удара.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что сирийские боевики выложили в сеть видео атаки на колонну армий России и Турции в Идлибе.
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