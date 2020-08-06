Источник: силы РФ обратили в бегство корабли НАТО, устроившие провокацию в Черном море

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6 августа 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Военные корабли, US Navy / globallookpress.com

Североатлантический альянс устроил провокацию рядом с российскими границами в Черном море, она обернулась бегством кораблей НАТО. Соответствующую информацию разместили на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание Avia.pro, в ответ на провокацию в направлении судов альянса были направлены сторожевые корабли РФ, кроме того, в воздухе появилась отечественная авиация. В процитированной публикации отмечается, что эти действия привели к деморализующему эффекту и бегству судов НАТО. В альянсе отдали приказ подняться в небо истребителям, чтобы не допустить реального удара.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что сирийские боевики выложили в сеть видео атаки на колонну армий России и Турции в Идлибе.