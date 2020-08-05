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Боевики выложили видео атаки на колонну армий России и Турции в сирийском Идлибе

, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

Боевики выложили видео атаки на колонну армий России и Турции в сирийском Идлибе
Проезд военной техники, MOD Russia / globallookpress.com

Боевики одной из группировок, действующих на территории Сирии, опубликовали видео атаки на колонну армий России и Турции в провинции Идлиб. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на YouTube.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в середине прошлого месяца. В результате подрыва смертника на пути следования бронетехники пострадал экипаж турецкой машины и российского БТР. Ранения получили трое бойцов.

Выложенное в сеть видео атаки было сделано с беспилотного летательного аппарата боевиков.

Ранее сообщалось, что отечественный ударный дрон «Охотник» заподозрили в уничтожении сирийских джихадистов.

ДЦ
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