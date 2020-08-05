Боевики выложили видео атаки на колонну армий России и Турции в сирийском Идлибе
5 августа 2020, 18:31[ «Аргументы Недели» ]
Боевики одной из группировок, действующих на территории Сирии, опубликовали видео атаки на колонну армий России и Турции в провинции Идлиб. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на YouTube.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в середине прошлого месяца. В результате подрыва смертника на пути следования бронетехники пострадал экипаж турецкой машины и российского БТР. Ранения получили трое бойцов.
Выложенное в сеть видео атаки было сделано с беспилотного летательного аппарата боевиков.
Ранее сообщалось, что отечественный ударный дрон «Охотник» заподозрили в уничтожении сирийских джихадистов.
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