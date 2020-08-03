Российский ударный дрон «Охотник» заподозрили в уничтожении протурецких боевиков в Сирии

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3 августа 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Avia.pro

Боевые действия в Сирии, Yang Zhen / globallookpress.com

Новый российский ударный беспилотник «Охотник», возможно, применяется против представителей сирийских бандформирований. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

Как пишет портал Avia.pro, неизвестный дрон уже неделю наносит удары по позициям боевиков, которые предположительно относятся к протурецким вооруженным формированиям, в провинциях Идлиб и Алеппо. Процитированные сайтом источники высказали версию, согласно которой джихадистов в рамках прохождения госиспытаний уничтожает российский «Охотник».

Ранее сегодня сообщалось, что издание The National Interest назвало военное преимущество РФ перед американцами.