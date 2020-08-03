Появилось видео из района ударов ВКС РФ по перешедшим в наступление в Сирии боевикам

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3 августа 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС атаковали сирийских боевиков, перешедших сегодня утром в наступление. Видеозапись, сделанная в районе нанесения авиаударов самолетами РФ, оказалась в распоряжении отечественных интернет-СМИ.

Как информирует издание «Русская весна», наступление вдоль трассы М4 в понедельник начали силы, концентрирующиеся в зоне деэскалации Идлиб. Войска, подконтрольные властям Сирии, смогли остановить противника при огневой поддержке со стороны авиации РФ. Последняя атаковала позиции боевиков, располагавшиеся в районе трассы и около города Идлиба.

Ранее сообщалось, что журнал The National Interest назвал военное преимущество России перед США.