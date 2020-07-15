Подрыв российско-турецкой колонны в Сирии сняли на видео из кабины военных

Подрыв российско-турецкой колонны, произошедший на территории сирийской провинции Идлиб, попал на видео. Кадры, снятые из кабины машины военных, оказались в распоряжении отечественных интернет-СМИ.
Согласно информации, опубликованной изданием «Русская весна», представители одного из бандформирований, действующих в Арабской республике, взорвали начиненный бомбами автомобиль на пути движения колонны. В результате ранения получили трое россиян и несколько турецких военных, также повреждены две бронемашины.
Ранее появились сведения, согласно которым Соединенные Штаты наращивают свое присутствие на северо-востоке Сирии.
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