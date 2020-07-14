США наращивают свое военное присутствие на северо-востоке Сирии

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14 июля 2020, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В городе Хасаке, северо-восток Сирии, американские военные развернули новый пункт дислокации и хранения оружия, боеприпасов и других материально-технических средств в квартале Гувейран, где ранее бойцы группировки «Касад» (организационно входит в Сирийские демократические силы) захватили несколько правительственных зданий.

Местные источники сообщили, что американцы разместили вооружение и материальные средства в правительственных строениях в квартале Гувейран города Хасака, после того как эти здания были захвачены отрядами группировки СДС «Касад». Район практически превращен в хорошо укрепленный опорный пункт. Американцы доставили сюда два грузовика наполненных различными системами и военным оборудованием в сопровождении бронемашин, оснащенных радиолокационными комплексами, устройствами связи и глушения радиосигналов. Похоже здесь разворачивается пост радиоэлектронной борьбы.