Минобороны РФ назвало условия применения Россией ядерного оружия

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7 августа 2020, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Впервые в публичном пространстве продекларированы условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Генштаб России подготовил документ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».

Высшим приоритетом государственной политики РФ в области национальной безопасности является обеспечение ядерного сдерживания как основы стратегического сдерживания.

Начальник управления Генерального оперативного управления Генштаба Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований военной академии Генштаба Александр Хряпин, авторы документа, указали, что первое условие, при котором российские военные могут применить ядерное оружие, связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников. Факт старта баллистической ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении, - пишет газета «Красная звезда»,

Как отмечается, потенциальным противникам России не стоит переступать через так называемые «красные линии».

В документе Генштаба указано, что целью агрессии против России может быть уничтожение России как государства. «Если потенциальный противник решится на удар, то ответ без сомнения будет сокрушительным», — подчеркивается в документе.

Ранее был опубликован Указ Об основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания.