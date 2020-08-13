Турция настаивает на диалоге после конфликта с Грецией

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13 августа 2020, 20:06 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Эрдоган на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Конфликт в Средиземном море может быть решен в ходе диалога. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Анкара «не ищет приключений в регионе». Конфликт может быть разрешен в ходе диалога. Это заявление Эрдогана уже разошлось по мировым агентствам.

«Путь к решению проблемы в Восточном Средиземноморье лежит через диалог и переговоры», — обозначил президент Турции пути решения спорных вопросов: «Если мы будем действовать со здравым смыслом и разумом, мы сможем найти беспроигрышное решение, которое отвечает интересам всех. Мы не гонимся за ненужными приключениями и не ищем напряжения».

Конфликт разгорелся из-за турецкого исследовательского судна. Оно прибыло на одно из спорных месторождений углеводов под охраной военных судов. Это вызвало возмущение греческой стороны. Та направила в район проведения исследований свои корабли.

В противостояние уже вмешался Макрон. Он усилил группировку военных в регионе конфликта.