Турция настаивает на диалоге после конфликта с Грецией

Конфликт в Средиземном море может быть решен в ходе диалога. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Эрдоган.
Анкара «не ищет приключений в регионе». Конфликт может быть разрешен в ходе диалога. Это заявление Эрдогана уже разошлось по мировым агентствам.
«Путь к решению проблемы в Восточном Средиземноморье лежит через диалог и переговоры», — обозначил президент Турции пути решения спорных вопросов: «Если мы будем действовать со здравым смыслом и разумом, мы сможем найти беспроигрышное решение, которое отвечает интересам всех. Мы не гонимся за ненужными приключениями и не ищем напряжения».
Конфликт разгорелся из-за турецкого исследовательского судна. Оно прибыло на одно из спорных месторождений углеводов под охраной военных судов. Это вызвало возмущение греческой стороны. Та направила в район проведения исследований свои корабли.
В противостояние уже вмешался Макрон. Он усилил группировку военных в регионе конфликта.