В борьбе за углеводороды Восточного Средиземноморья Египет и Греция готовы воевать

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10 августа 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Турция осуществляет активные действия, чтобы вытеснить Египет и Грецию из экономических зон Восточного Средиземноморья.



Греция в данных условиях готова отстаивать свои интересы при помощи оружия. Египет может вступить в бой с Турцией на ливийской земле, где силами египтян строится авиационная база. Анкара уже обладает подобной военной базой на ливийской территории.



В МИД Турции сообщили, что Греция и Египет при подписании договора об определении морских границ нарушили международное право. При этом Европейский Союз указал, что раздел ливийского и турецкого Средиземноморья не может признаваться законными третьими странами.



Египет не может согласиться с увеличивающимся военным присутствием Турции в Ливии. Каир начал стягивать к ливийской границе свои войска. Греция тоже неоднократно проводила военные учения для противодействия Турции. Афины готовы жёстко отстаивать своё право на исключительную экономическую зону, если Турция начнёт исследование района близ греческих островов.



В Греции всё же рассчитывают, что Ливия, Кипр и Турция смогут договориться относительно условий совместной добычи углеводородов в Средиземноморье без применения военной силы.



