Макрон направил военных из-за конфликта Греции и Турции

Франция усиливает присутствие своих военных в регионе конфликта. Накануне между Турцией и Грецией обострились отношения из-за исследовательского судна. Оно прибыло под охраной турецкого военного флота.
Усиление военного присутствия французского контингента названо временным. Макрон решил направить дополнительные войска в Восточное Средиземноморье. Он уже провел переговоры с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом.
«Они были вызваны односторонними решениями Турции по добыче нефти и должны быть прекращены», — сообщил Елисейский дворец.
Конфликт разразился вокруг одного из месторождений. Турция направила туда исследовательское судно «Орук рис» под охраной военных кораблей. Греческие пограничники направили на перехват патруль. Те подавали радиосигнал с требованием покинуть акваторию, но это результата не возымело.
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