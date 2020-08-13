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Макрон направил военных из-за конфликта Греции и Турции

, 19:30 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Елисейский дворец

Макрон направил военных из-за конфликта Греции и Турции
Макрон на фото globallookpress.com/ Jonathan Rebboah via imago-i

Франция усиливает присутствие своих военных в регионе конфликта. Накануне между Турцией и Грецией обострились отношения из-за исследовательского судна. Оно прибыло под охраной турецкого военного флота.

Усиление военного присутствия французского контингента названо временным. Макрон решил направить дополнительные войска в Восточное Средиземноморье. Он уже провел переговоры с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом.

«Они были вызваны односторонними решениями Турции по добыче нефти и должны быть прекращены», — сообщил Елисейский дворец.

Конфликт разразился вокруг одного из месторождений. Турция направила туда исследовательское судно «Орук рис» под охраной военных кораблей. Греческие пограничники направили на перехват патруль. Те подавали радиосигнал с требованием покинуть акваторию, но это результата не возымело.

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