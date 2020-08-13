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Бывший разведчик назвал способ избавиться от угрожающих России баз США в Европе

, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший разведчик назвал способ избавиться от угрожающих России баз США в Европе
Участник учений НАТО, Ludek Perina / globallookpress.com

Яков Кедми, бывший израильский разведчик, назвал способ избавиться от угрожающих Российской Федерации американских баз в Европе. По данному вопросу эксперт высказался некоторое время назад в беседе со СМИ.

Кедми отметил, что Москве следует брать пример с Израиля. Экс-разведчик указал на то, что на территории Сирии и других ближневосточных стран нет баз Ирана, так как еврейское государство пригрозило уничтожением подобных объектов. Кедми, выступивший в эфире «Вестей FM», предложил России использовать аналогичный подход против Соединенных Штатов и их союзников по НАТО.

Ранее сообщалось, что политтехнолог Марат Баширов предрек возможное вторжение американских «прокси-войск» в Белоруссию.

ДЦ

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