Бывший разведчик назвал способ избавиться от угрожающих России баз США в Европе
13 августа 2020, 10:39[ «Аргументы Недели» ]
Яков Кедми, бывший израильский разведчик, назвал способ избавиться от угрожающих Российской Федерации американских баз в Европе. По данному вопросу эксперт высказался некоторое время назад в беседе со СМИ.
Кедми отметил, что Москве следует брать пример с Израиля. Экс-разведчик указал на то, что на территории Сирии и других ближневосточных стран нет баз Ирана, так как еврейское государство пригрозило уничтожением подобных объектов. Кедми, выступивший в эфире «Вестей FM», предложил России использовать аналогичный подход против Соединенных Штатов и их союзников по НАТО.
Ранее сообщалось, что политтехнолог Марат Баширов предрек возможное вторжение американских «прокси-войск» в Белоруссию.
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