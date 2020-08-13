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В Польше предложили ввести санкции против России за протесты в Белоруссии

, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

В Польше предложили ввести санкции против России за протесты в Белоруссии
Фото: протесты в Минске, Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за массовых беспорядков в Белоруссии. Кроме того, он считает, что нужно «минимизировать вмешательство» РФ в политику Минска.

«То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, – это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию. Потому что это похоже на наказание меча, а не руки. Если бы нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии», - пояснил он в эфире Польского радио.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом может ввести санкции против Белоруссии.

Кроме того, Литва пригрозила республике санкциями за невыполнение их плана по разрешению кризиса в стране.

В Белоруссии люди выходят на несанкционированные акции протеста во всех городах. Их разгоняет ОМОН. Служащие правопорядка массово отказываются выполнять приказы.

БА

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