Литва пригрозила Белоруссии санкциями за невыполнение их плана по разрешению кризиса в стране

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12 августа 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: протестующие в Белоруссии, Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что он совместно с лидерами Латвии и Польши подготовил план разрешения кризиса в Белоруссии. По его словам, в нем перечислено три пункта.

Науседа отметил, что сначала белорусские власти должны отказаться от применения силы к протестующим из-за результатов голосования. Кроме того, глава Литвы считает, что им следует отпустить задержанных, и начать диалог с представителями гражданского общества.

«Подходящим решением ... могло бы быть формирование определенного национального совета из представителей власти и гражданского общества, целью которого был бы поиск путей выхода из кризиса», - пояснил он.

При этом Науседа добавил, что отказ от предложенных им мер повлечет введение как национальных, так и европейских санкций в отношении Белоруссии .