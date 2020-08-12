Литва пригрозила Белоруссии санкциями за невыполнение их плана по разрешению кризиса в стране
12 августа 2020, 19:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что он совместно с лидерами Латвии и Польши подготовил план разрешения кризиса в Белоруссии. По его словам, в нем перечислено три пункта.
Науседа отметил, что сначала белорусские власти должны отказаться от применения силы к протестующим из-за результатов голосования. Кроме того, глава Литвы считает, что им следует отпустить задержанных, и начать диалог с представителями гражданского общества.
«Подходящим решением ... могло бы быть формирование определенного национального совета из представителей власти и гражданского общества, целью которого был бы поиск путей выхода из кризиса», - пояснил он.
При этом Науседа добавил, что отказ от предложенных им мер повлечет введение как национальных, так и европейских санкций в отношении Белоруссии .
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