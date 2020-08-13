Помпео заявил, что США могут ввести санкции в отношении Белоруссии

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13 августа 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом может ввести санкции против Белоруссии. Власти США пока еще не решили, как реагировать на события в Белоруссии, где после выборов начались массовые беспорядки.

Помпео сообщил о намерении Штатов работать с европейскими партнерами, с друзьями, которые предпочитают свободу и также обеспокоены произошедшим в Белоруссии.

Американский госсекретарь сказал: "Мы хотим хорошего результата для белорусского народа и предпримем действия, основываясь на этом".

Госдепартамент опубликовал текст интервью Помпео. По поводу введения санкций в отношении Минска он выразил уверенность, что все будет рассмотрено. США начали продавать Белоруссии нефть.

Помпео отметил, что Вашингтон намерен добиться хорошего не только для США, но и для белорусского народа, в многостороннем формате, вне зависимости от того, будут ли это санкции или решения о поставках нефти. "Эти вещи еще не определены", - сказал Помпео.

Помпео отметил, что США очень обеспокоены выборами и разочарованы, что они не были свободными и честными. Он подчеркнул, что "подобное поведение видели и раньше", и выразил сожалеем, что и сейчас произошло такое. "Потом мы увидели последовавшее насилие, обращение с мирными протестами совсем не таким образом, каким следует с ними обращаться", - говорится в заявлении Помпео.

В Белоруссии люди выходят на несанкционированные акции протеста во всех городах. Их разгоняет ОМОН. Служащие правопорядка массово отказываются выполнять приказы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко боится смертной казни, которая, согласно законодательству Белоруссии, может применяться за захват власти, считает политический эксперт Илья Гращенков.