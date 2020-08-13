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В Беларуси действующие силовики и бывшие сотрудники ОМОН выбрасывают форму в знак протеста против насилия в стране

, 07:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Беларуси действующие силовики и бывшие сотрудники ОМОН выбрасывают форму в знак протеста против насилия в стране

В Беларуси служащие правопорядка массово отказываются выполнять приказы и выбрасывают форму в знак протеста против применения насилия  против мирных граждан. Во время беспорядков отряды ОМОНа и милиции стараются не задерживать людей. Все эти видеозаписи распространяются в социальных сетях и набирают огромное количество просмотров. 

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Публикация от Бутылка Новостей | Новости (@bottle_of_news)

Кроме того, действующий сотрудник милиции обратился к коллегам с просьбой прекратить насилие. Он напомнил, что присягу они давали белорусскому народу, а не одному человеку, который насильственно захватил власть и пытается удержать ее силовыми методами.

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Публикация от ПИНЯГИН СЕРГЕЙ (@ulica_kaminskogo123)

«Смелый мужик. Правильно сказал, он давал присягу не для того, чтобы её нарушать и идти против народа, который его кормит», «Это уже не мент, это человек с нормальными мозгами и сердцем», «Всем бы такую смелость, но некоторые за деньги продаются», - комментируют обращение в сети.

БИ

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