В Беларуси действующие силовики и бывшие сотрудники ОМОН выбрасывают форму в знак протеста против насилия в стране

Аргументы Недели → В мире 13+

13 августа 2020, 07:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Беларуси служащие правопорядка массово отказываются выполнять приказы и выбрасывают форму в знак протеста против применения насилия против мирных граждан. Во время беспорядков отряды ОМОНа и милиции стараются не задерживать людей. Все эти видеозаписи распространяются в социальных сетях и набирают огромное количество просмотров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бутылка Новостей | Новости (@bottle_of_news) 12 Авг 2020 в 12:09 PDT

Кроме того, действующий сотрудник милиции обратился к коллегам с просьбой прекратить насилие. Он напомнил, что присягу они давали белорусскому народу, а не одному человеку, который насильственно захватил власть и пытается удержать ее силовыми методами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПИНЯГИН СЕРГЕЙ (@ulica_kaminskogo123) 12 Авг 2020 в 12:31 PDT

«Смелый мужик. Правильно сказал, он давал присягу не для того, чтобы её нарушать и идти против народа, который его кормит», «Это уже не мент, это человек с нормальными мозгами и сердцем», «Всем бы такую смелость, но некоторые за деньги продаются», - комментируют обращение в сети.