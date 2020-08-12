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В США подскочил уровень инфляции

, 20:09 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В США подскочил уровень инфляции
экономист Фрэнсис Дональд на скриншоте странички twitter

Инфляция в Соединенных Штатах побила прогнозы экспертов. Это произошло из-за пандемии и кризиса.

За один месяц цены на потребительские товары в США выросли на 0,6 процентов. Экономисты ожидали снижение стоимости товаров до 1,1 процента. Но они выросли до 1,6 процента.

«Ни одна тема не является сейчас более важной в макропространстве, чем инфляция», — заявила одна из ведущих мировых экономистов Фрэнсис Дональд: «В данных по инфляции мы видим ряд сюрпризов в сторону повышения... и это не будет «хорошей» инфляцией. Это будет скрытая «плохая» инфляция».

Пандемия спровоцировала экономический кризис по всему миру. Британия уже вошла в рецессию. А лидеры стран ЕС даже вынуждены были собраться на экстренный саммит, чтобы придумать пути решения проблемы.

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