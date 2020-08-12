Экономика Британии на грани обвала из-за падемии

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12 августа 2020, 19:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Экономика Великобритании обрушилась больше любой другой страны. Тамошние СМИ заговорили о жутком кризисе.

Нынешний обвал экономики в Британии назван историческим. Пандемия ударила по стране сильнее, чем по другим государствам в мире.

«Спад ВВП Великобритании с конца 2019 года вдвое больше, чем в США», — сообщают британские СМИ.

Особо сильное сокращение было замечено во втором квартале нынешнего года. Это связывают с карантином. 80 процентов британской экономики сконцентрировано на потребительском секторе услуг. А он сильно пострадал из-за политики социального дистанцирования.

Теперь экономисты ждут всплеска безработицы. Это еще больше усилит давление кризиса на экономику Великобритании.

В целом кризис наблюдается во всех экономических сферах. Эксперты обвиняют в этом действия правительства Великобритании. Оно слишком осторожничало в самом начале пандемии. Кроме того, меры по борьбе с коронавирусом были признаны неэффективными.

В контексте этой ситуации официальный Лондон может столкнуться с еще одной проблемой. Сейчас нелегальные мигранты переориентировались на Великобританию. Безработица может спровоцировать их на поиск альтернативных средств заработка. Это спровоцирует криминогенную обстановку.