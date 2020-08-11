В Британии решают, как пресечь нелегальную миграцию

Аргументы Недели → В мире 13+

11 августа 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

мигранты на фото Globallookpress.com/ Mohssen Assanimoghaddam

Лондон пытается придумать, как решить проблему нелегальной миграции. Тема появилась на прошлой неделе. И теперь выходит в число главных в Великобритании.

Поводом для обсуждений стали возможности Brexit. После выхода из Евросоюза Великобритания не обязана подчиняться законам континента. Поэтому может ввести свои правила. Необходимость толерантного отношения к беженцам в Британии потихоньку уходит. Политики начали называть ситуацию «вторжением мигрантов». Это уже спровоцировало скандалы.

«Депутат парламента от Тори отказывается поддержать риторику коллег», — сообщила британская пресса: «Парламентарий дистанцируется от риторики, используемой другими тори в письме министру внутренних дел, в котором они упоминали о “вторгающихся мигрантах” на фоне все более напряженных дебатов по поводу увеличения числа пересечений Ла-Манша».

В последнее время нелегальные мигранты действительно переориентировались на Великобританию. Они переплывают Ла-Манш из Франции. И подают прошение на предоставление убежища.

Теперь в британских СМИ появились публикации о том, как законным способом пробраться в Великобританию для получения убежища. Судя по всему, они адресованы этим самым мигрантам, которые не особо хотят разбираться в законах самостоятельно.