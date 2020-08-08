Беженцы разлюбили Германию

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8 августа 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: der Spiegel

фото: globallookpress.com/ Can Ozer

Нелегальные мигранты больше не рассматривают Германию, как цель своего бегства. Власти Евросоюза назвали новую страну, где пытаются осесть беженцы.

Еще совсем недавно в Германии оседали толпы беженцев. Теперь поток схлынул. Нелегальные мигранты сосредоточились на других странах.

«Из документа ЕС следует, что Германия больше не является основной целью для лиц, ищущих убежища в ЕС», — сообщает der Spiegel: «Рекорд зафиксирован в Испании. Там количество заявок выросло до 45 736. Для сравнения, в Германии подано 41 158 прошений, во Франции 36 817».

Еще одной страной, куда пытаются попасть беженцы, стала Великобритания. Официальный Лондон обеспокоен растущим числом нелегальных мигрантов. Они прибывают из Франции, пересекают Ла-Манш на небольших лодках.