Помпео о протестах в Белоруссии: «Выборы не были свободными»

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12 августа 2020, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Майк Помпео, MFA Russia/ globallookpress.com

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео прокомментировал ситуацию с массовыми беспорядками в Белоруссии после выборов президента страны. По его словам, все, что там происходит сейчас – «трагедия».

«Выборы в Белоруссии не были свободными. Теперь начались жестокие действия против мирных демонстрантов. То, что происходит там сейчас, - это трагедия», - высказал он в интервью чешскому телеканалу.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии возобновились протесты из-за недовольства результатами голосования, по которым вновь выиграл Александр Лукашенко.

В среду в Минске была замечена колонна военной техники, которая двигалась в сторону митингующих, а в Бресте милиционеры открыли огонь.