Оппозиционер Лукашенко потребовал больше насилия?

11 августа 2020, 19:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

протесты против белорусских выборов на фото globallookpress.com/ Attila Husejnow

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии потребовал больше насилия. Это ему нужно, чтобы Лукашенко был свергнут.

Скандальное заявление прозвучало со страниц британских СМИ. Они процитировали Андрея Санникова. В 2010 году тот участвовал в президентских выборах в Белоруссии, поэтому считается одним из экспертов по ситуации в Минске.

«Я жду больше людей на улицах», — заявил Андрей Санников: «Я жду больше насилия, если Лукашенко не остановят».

Впрочем, тут нужно оговориться. Цитировали Санникова на английском языке. И слова violence он мог употребить в другом значении. Английская фраза в оригинале звучит следующим образом: “I expect more people in the streets, I expect more violence if Lukashenko is not stopped”.

На минувших выходных в Белоруссии прошли выборы президента. Победил Лукашенко. После этого начались митинги. Они закончились бегством нынешнего предводителя белорусской оппозиции Тихановской из страны. Ситуация стабилизировалась.