Оппозиционер Лукашенко потребовал больше насилия?

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии потребовал больше насилия. Это ему нужно, чтобы Лукашенко был свергнут.
Скандальное заявление прозвучало со страниц британских СМИ. Они процитировали Андрея Санникова. В 2010 году тот участвовал в президентских выборах в Белоруссии, поэтому считается одним из экспертов по ситуации в Минске.
«Я жду больше людей на улицах», — заявил Андрей Санников: «Я жду больше насилия, если Лукашенко не остановят».
Впрочем, тут нужно оговориться. Цитировали Санникова на английском языке. И слова violence он мог употребить в другом значении. Английская фраза в оригинале звучит следующим образом: “I expect more people in the streets, I expect more violence if Lukashenko is not stopped”.
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