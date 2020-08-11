Оценка событий в Белоруссии российскими политиками

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11 августа 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

После победы Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии российский президент направил ему свои поздравления и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и развитие отношений между государствами.



Российские политики отреагировали на белорусские события предсказуемо. Представитель КПРФ Сергей Обухов считает, что белорусские события оказывают прямое воздействие на политику в нашей стране. Дальнейшее поведение российского руководства будет напрямую зависеть от исхода событий в соседней стране. В России ещё сохранена надежда, что Лукашенко "придёт в себя" и начнёт реализацию интеграционной политики с Москвой.



Член высшего совета ЛДПР Антон Морозов сожалеет о несоблюдении прав участников белорусских выборов. Проведение репрессий в отношении оппозиционеров является недопустимым. А глава либеральной партии Владимир Жириновский предрекает Лукашенко судьбу Виктора Януковича.



Политик Дмитрий Гудков думает, что белорусские события являются показателем того, что произойдёт в нашей стране в ближайшее время. По его мнению, Лукашенко не мог набрать и 10% голосов. Все прекрасно понимают, что результаты выборов являются фальсификацией.



Депутат Госдумы Михаил Емельянов от «Справедливой России» выступает за легитимный вариант смены власти. Лукашенко недоглядел вмешательство западных сил в свои дела, протест управляется из-за рубежа. Важно, чтобы Александр Григорьевич учёл полученные уроки и начал сближение с Москвой.



