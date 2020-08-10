Sohu поведало о «бегстве» авианосца США из Средиземного моря из-за российской подлодки

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10 августа 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Авианосец США «Дуайт Эйзенхауэр», US Navy / globallookpress.com

Маневры российской подводной лодки «Белгород» привели к «бегству» американского авианосца из Средиземного моря. Об этом рассказали журналисты из Китая, говорится в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.

Некоторое время назад атомная субмарина «Белгород» покинула порт и вышла в море для проведения тренировочных маневров. Как пишет «ПолитРоссия», издание Sohu обратило внимание на то, что после появления сведений об учениях с участием подлодки авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» получил от командования распоряжение покинуть Средиземное море. Согласно точке зрения авторов китайского портала, Соединенные Штаты решили вывести свои силы из региона, где в скором будущем может появиться «Белгород». Предполагается, что данная субмарина является носителем секретного оружия - подводного беспилотника «Посейдон» - отмечается в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что в американских СМИ раскрыли возможный козырь Москвы в случае наземной войны с США.