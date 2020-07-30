Оглашен прогноз о коллапсе США в случае удара российских ядерных «Посейдонов»

Аргументы Недели → В мире 13+

30 июля 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Life

Российская подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты ждет коллапс в случае атаки по ним российских «Посейдонов», которые являются ядерными подводными беспилотниками. С соответствующим прогнозом выступил Алексей Леонков, отечественный военный эксперт.

Как отметил специалист, если начнется вооруженный конфликт с Вашингтоном, аппараты «довершат дело» и сместят береговую линию Штатов после нанесения Россией ответного удара. По словам Леонкова, процитированного изданием Life, «Посейдоны» разрушат всю промышленную цепочку североамериканского государства. В результате в стране наступит коллапс.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на Украине пообещали возможный «неожиданный» ответ на российские учения «Кавказ-2020».