Оглашен прогноз о коллапсе США в случае удара российских ядерных «Посейдонов»
30 июля 2020, 12:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: Life
Соединенные Штаты ждет коллапс в случае атаки по ним российских «Посейдонов», которые являются ядерными подводными беспилотниками. С соответствующим прогнозом выступил Алексей Леонков, отечественный военный эксперт.
Как отметил специалист, если начнется вооруженный конфликт с Вашингтоном, аппараты «довершат дело» и сместят береговую линию Штатов после нанесения Россией ответного удара. По словам Леонкова, процитированного изданием Life, «Посейдоны» разрушат всю промышленную цепочку североамериканского государства. В результате в стране наступит коллапс.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что на Украине пообещали возможный «неожиданный» ответ на российские учения «Кавказ-2020».
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