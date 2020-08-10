Жириновский предсказал Лукашенко судьбу сбежавшего с Украины Януковича

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10 августа 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Белорусский президент Александр Лукашенко повторит судьбу бывшего главы Украины Виктора Януковича, который сбежал из страны после победы Евромайдана в феврале 2014 года. С соответствующим прогнозом выступили в Госдуме РФ.

Как отметил в своем микроблоге в социальной сети Twitter лидер ЛДПР Владимир Жириновский, избиратели Белоруссии отказали Лукашенко в доверии. Политика ожидает судьба Януковича, предсказал российский парламентарий.

Также Жириновский выразил солидарность со всеми, кто был задержан белорусскими силовиками в ходе акций протеста, состоявшихся минувшей ночью.

Ранее в понедельник сообщалось, что Глеб Павловский, отечественный политический эксперт, обвинил Лукашенко в попытке силового захвата власти.