В Индии врачи бастуют за повышение зарплаты

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9 августа 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

забастовка работников соцздрава в Индии на фото globallookpress.com/ Sondeep Shankar

Индийские работники социального здравоохранения объявили двухдневную забастовку. Она проходит в Нью-Дели.

Главным требованием бастующих стало повышение заработной платы. Кроме того, индийские медики настаивают на усиление защиты от инфекционных заболеваний и на медицинской страховке.

«Демонстрация была организована аккредитованной группой активистов общественного здравоохранения», — пояснила британская the Guardian.

Индийским врачам приходится работать в жутком режиме. Там одна из самых тяжелых ситуаций с пандемией в мире. Каждый день выявляется по 60 — 65 новых случаев заболевания коронавирусом. А по больницам разгуливают свиньи.