В Индии свиньи гуляли по больнице для больных коронавирусом

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20 июля 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: youtube

фото: pixabay.com

В Индии свиньи свободно гуляли по больнице для больных коронавирусом. Видео появилось в социальных сетях. После внимания СМИ к ситуации, видео исчезло вместе с аккаунтом.

Кадры были сняты в Карнатаке на юге Индии. На видео свиньи свободно бродили по больнице, в которой лечат пациентов с коронавирусом. Судя по картинке, никто не удивился визиту хрюкающих поросят. Они чувствовали себя, как дома.

«Этот инцидент объяснил, почему даже небогатые индийцы избегают государственных больниц и готовы платить за частную больницу», — сообщает западная пресса, а потом поясняет, что имеется в виду: «Низкие гигиенические стандарты».

Инцидент объясняет также почему в Индии пандемия уже превращается катастрофу. На минувших выходных в этой стране количество новых covid-диагнозов за сутки перевалило отметку в 40 тысяч.

В настоящий момент видео удалено. При переходе на страничку в социальных сетях, сообщается, что удалена сама страничка. Однако кадры можно увидеть на youtube.