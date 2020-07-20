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Индия обогнала Бразилию по количеству новых диагнозов коронавируса

, 16:23 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Индия обогнала Бразилию по количеству новых диагнозов коронавируса
Индия в эпоху коронавируса на фото globallookpress.com/ Avishek Das

В Индии чудовищный всплеск коронавируса. По количеству новых случаев заболевания эта страна обогнала Бразилию, которая находится на втором месте по коронавирусу. 

На выходных индийские врачи диагностировали по 40 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В Бразили этот показатель составил 24 — 26 тысяч случаев.

Пару дней назад в Индии появились первые сигналы, говорящие о возможной covid-катастрофе. Сейчас эта страна находится на третьем месте коронавирусной статистике. Она уступает Бразилии и Соединенным Штатам.

В Бразилии заражаются по 25 — 30 тысяч человек ежедневно. До минувших выходных в Индии этот показатель был меньше, чем в Бразилии. Он только-только вышел на уровень этой страны. С учетом густонаселенности Индии, эта тенденция выглядит тревожной для всего региона.

Сейчас коронавирусом во всем мире заразились 14 673 689 человек. Умерли 609 603, вылечились 8 758 504 человека.

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