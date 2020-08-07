В Индии опять заразилось больше, чем в США

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7 августа 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

заразившийся коронавирусом глава МВД Индии Амит Шах на фото globallookpress.com/ Avishek Das

Количество заразившихся коронавирусом за сутки в Индии больше, чем в Соединенных Штатах. Такое уже было и похоже в пандемии сменяется лидер.

За минувшие сутки в Индии заразились больше 62 тысяч. В США этот показатель составил 58,6 тысяч человек. Именно такой расклад был в начале недели. Во вторник в Индии заразившихся коронавирус тоже было больше, чем в Соединенных Штатах.

Сейчас коронавирусом заразились 19 319 942 человека. Вылечились 12 405 823, а умерил 718 814 человек.

Расклад по странам можно увидеть в таблице. Соединенные Штаты традиционно занимают первое место. Но тенденция уже начала меняться. Если нынешний тренд лидерства Индии закрепится, то там образуется новый центр пандемии. Хотя, судя по общему количеству заразившихся он там уже укрепился.

# Страна Количество заразившихся Новые случаи Количество умерших Количество умерших Весь мир 19,319,942 +281,232 718,814 12,405,823 1 США 5,036,881 +58,611 162,873 2,577,938 2 Бразилия 2,917,562 +54,801 98,644 2,047,660 3 Индия 2,046,141 +62,170 41,912 1,392,940 4 Россия 877,135 +5,267 14,725 683,592 5 ЮАР 538,184 +8,307 9,604 387,316