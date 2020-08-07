В Индии опять заразилось больше, чем в США

Количество заразившихся коронавирусом за сутки в Индии больше, чем в Соединенных Штатах. Такое уже было и похоже в пандемии сменяется лидер.
За минувшие сутки в Индии заразились больше 62 тысяч. В США этот показатель составил 58,6 тысяч человек. Именно такой расклад был в начале недели. Во вторник в Индии заразившихся коронавирус тоже было больше, чем в Соединенных Штатах.
Сейчас коронавирусом заразились 19 319 942 человека. Вылечились 12 405 823, а умерил 718 814 человек.
Расклад по странам можно увидеть в таблице. Соединенные Штаты традиционно занимают первое место. Но тенденция уже начала меняться. Если нынешний тренд лидерства Индии закрепится, то там образуется новый центр пандемии. Хотя, судя по общему количеству заразившихся он там уже укрепился.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые случаи
|
Количество умерших
|
Количество умерших
|
Весь мир
|
19,319,942
|
+281,232
|
718,814
|
12,405,823
|
1
|
США
|
5,036,881
|
+58,611
|
162,873
|
2,577,938
|
2
|
Бразилия
|
2,917,562
|
+54,801
|
98,644
|
2,047,660
|
3
|
Индия
|
2,046,141
|
+62,170
|
41,912
|
1,392,940
|
4
|
Россия
|
877,135
|
+5,267
|
14,725
|
683,592
|
5
|
ЮАР
|
538,184
|
+8,307
|
9,604
|
387,316