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В Индии опять заразилось больше, чем в США

, 17:52 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В Индии опять заразилось больше, чем в США
заразившийся коронавирусом глава МВД Индии Амит Шах на фото globallookpress.com/ Avishek Das

Количество заразившихся коронавирусом за сутки в Индии больше, чем в Соединенных Штатах. Такое уже было и похоже в пандемии сменяется лидер.

За минувшие сутки в Индии заразились больше 62 тысяч. В США этот показатель составил 58,6 тысяч человек. Именно такой расклад был в начале недели. Во вторник в Индии заразившихся коронавирус тоже было больше, чем в Соединенных Штатах.

Сейчас коронавирусом заразились 19 319 942 человека. Вылечились 12 405 823, а умерил 718 814 человек.

Расклад по странам можно увидеть в таблице. Соединенные Штаты традиционно занимают первое место. Но тенденция уже начала меняться. Если нынешний тренд лидерства Индии закрепится, то там образуется новый центр пандемии. Хотя, судя по общему количеству заразившихся он там уже укрепился.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые случаи

Количество умерших

Количество умерших

Весь мир

19,319,942

+281,232

718,814

12,405,823

1

США

5,036,881

+58,611

162,873

2,577,938

2

Бразилия

2,917,562

+54,801

98,644

2,047,660

3

Индия

2,046,141

+62,170

41,912

1,392,940

4

Россия

877,135

+5,267

14,725

683,592

5

ЮАР

538,184

+8,307

9,604

387,316

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