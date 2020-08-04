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Индия опередила США по темпам коронавируса

, 14:33 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Индия опередила США по темпам коронавируса
Заразившаяся коронавирусом династия актеров индийского кино баччан на фото globallookpress.com/ Hindustan Times

За минувшие сутки в Индии коронавирусом заразились больше, чем в США. Таковы данные ресурса Worldometers.

Собственно, Индия опередила все страны. Накануне там заразились больше 50 тысяч человек. Даже в Соединенных Штатах, которые традиционно лидируют по этому показателю, заразившихся было меньше.

Сейчас Индия находится на третьем месте коронавирусной статистики. Она уступает Бразилии и США. Но при таких темпах, расклад может поменяться. Пандемия в Индии уже начала косить местный истеблишмент. С диагнозом covid в больницу попали министр внутренних дел, а также семья известных актеров.

В масштабах всей планеты пандемия не унимается. Заразившихся уже насчитывается 18 476 313 человек. Умерли 698 224, вылечились 11 702 380 человек.

#

Страна

Новые диагнозы

Количество заразившихся

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

+199,770

18,476,313

698,224

11,702,380

1

США

+48,622

4,862,513

158,968

2,448,295

2

Бразилия

+17,988

2,751,665

94,702

1,912,319

3

Индия

+50,629

1,861,821

39,044

1,233,589

4

Россия

+5,394

861,423

14,351

661,471

5

ЮАР

+5,377

516,862

8,539

358,037

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