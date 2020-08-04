Индия опередила США по темпам коронавируса

За минувшие сутки в Индии коронавирусом заразились больше, чем в США. Таковы данные ресурса Worldometers.
Собственно, Индия опередила все страны. Накануне там заразились больше 50 тысяч человек. Даже в Соединенных Штатах, которые традиционно лидируют по этому показателю, заразившихся было меньше.
Сейчас Индия находится на третьем месте коронавирусной статистики. Она уступает Бразилии и США. Но при таких темпах, расклад может поменяться. Пандемия в Индии уже начала косить местный истеблишмент. С диагнозом covid в больницу попали министр внутренних дел, а также семья известных актеров.
В масштабах всей планеты пандемия не унимается. Заразившихся уже насчитывается 18 476 313 человек. Умерли 698 224, вылечились 11 702 380 человек.
|
#
|
Страна
|
Новые диагнозы
|
Количество заразившихся
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
+199,770
|
18,476,313
|
698,224
|
11,702,380
|
1
|
США
|
+48,622
|
4,862,513
|
158,968
|
2,448,295
|
2
|
Бразилия
|
+17,988
|
2,751,665
|
94,702
|
1,912,319
|
3
|
Индия
|
+50,629
|
1,861,821
|
39,044
|
1,233,589
|
4
|
Россия
|
+5,394
|
861,423
|
14,351
|
661,471
|
5
|
ЮАР
|
+5,377
|
516,862
|
8,539
|
358,037