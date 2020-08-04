Индия опередила США по темпам коронавируса

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4 августа 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Заразившаяся коронавирусом династия актеров индийского кино баччан на фото globallookpress.com/ Hindustan Times

За минувшие сутки в Индии коронавирусом заразились больше, чем в США. Таковы данные ресурса Worldometers.

Собственно, Индия опередила все страны. Накануне там заразились больше 50 тысяч человек. Даже в Соединенных Штатах, которые традиционно лидируют по этому показателю, заразившихся было меньше.

Сейчас Индия находится на третьем месте коронавирусной статистики. Она уступает Бразилии и США. Но при таких темпах, расклад может поменяться. Пандемия в Индии уже начала косить местный истеблишмент. С диагнозом covid в больницу попали министр внутренних дел, а также семья известных актеров.

В масштабах всей планеты пандемия не унимается. Заразившихся уже насчитывается 18 476 313 человек. Умерли 698 224, вылечились 11 702 380 человек.

# Страна Новые диагнозы Количество заразившихся Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир +199,770 18,476,313 698,224 11,702,380 1 США +48,622 4,862,513 158,968 2,448,295 2 Бразилия +17,988 2,751,665 94,702 1,912,319 3 Индия +50,629 1,861,821 39,044 1,233,589 4 Россия +5,394 861,423 14,351 661,471 5 ЮАР +5,377 516,862 8,539 358,037