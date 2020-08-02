В Индии заразился глава МВД

Аргументы Недели → В мире 13+

2 августа 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

глава МВД Амит Шах на фото globallookpress.com/ Avishek Das

У министра внутренних дел Индии Амит Шаха выявлен коронавирус. Его увезли в больницу.

В этот день Россия отмечает день десантника. А в Индии, в нынешнее воскресенье, был выявлен коронавирус у главного полицейского страны.

«Я прошу всех вас, кто контактировал со мной в последние несколько дней, изолироваться и пройти тестирование», — заявил Амит Шах.

С министром контактировали очень многие. Он не просто близкий помощник главы правительства Индии. Он один из самых влиятельных политиков страны.

В Индии ситуация с пандемией тяжелейшая. Страна находится на третьем месте коронавирусной статистики. Она уступает только Бразилии и Соединенным Штатам.

День десантника в контексте этой новости не причем. Просто, десантники отмечают этот праздник. Они прыгают с парашютами, купаются без масок в фонтанах и не соблюдают социальную дистанцию. В целом десантники веселые, позитивные, и почему бы их не похвалить.