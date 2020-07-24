Массовое десантирование ВДВ состоялось в Рязанской области

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24 июля 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более 800 военнослужащих и свыше 60 единиц военной и специальной техники Ивановского и Тульского гвардейских соединений ВДВ совершили десантирование и захватили аэродром условного противника, обеспечив развертывание основных сил в ходе масштабного учения в Рязанской области.

Сегодня в Рязанской области в ходе масштабного учения прошло массовое десантирование более 800 военнослужащих Ивановского и Тульского гвардейских соединений ВДВ и свыше 60 единиц военной и специальной техники. Выброска десанта осуществлялась из самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 и Ан-26. Прыжки военнослужащих проходили на парашютных системах Д-10, а десантирование военной техники - на многокупольных системах МКС-350-9, с использованием парашютно-бесплатформенных систем ПБС-915, ПБС-916 и ПБС-925 с высоты 600 метров.

Перед выброской основных сил десанта на полигонах «Житово» и «Новики» приземлились разведывательные подразделения и группы высотного десантирования для проведения разведки и захвата важных объектов. Разведчики совершили прыжки на парашютных системах специального назначения “Арбалет-2” с высоты 1400-1900 метров, а подразделение высотного десантирования – с 8000 метров. После приземления эти группы сразу же вступили в бой, обеспечив беспрепятственное развертывание основных сил соединений. Впервые произошло десантирование из самолета Ил-76мд трех единиц новейших БМД-4М общей массой около 42 тонн.

В общем в маневрах участвуют: около 6000 военнослужащих ВДВ, более 400 единиц боевой и специальной техники, среди которых современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», а также модернизированные БМД-2КА-У и бронетранспортеры БТР-Д, 120-мм самоходные орудия 2С9 «Нона-С», 122-мм гаубицы Д-30, зенитные ракетные комплексы «Стрела-10М», реактивная артиллерия, инженерные машины разграждения, плавающие транспортеры ПТС-2, понтонные переправы, автомобильная техника и техника связи.

Также в учении задействовано более 40 самолётов Ил-76мд Военно-транспортной авиации для десантирования личного состава и техники, более 10 транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ и 5 ударных вертолётов Ми-24, пара истребителей-бомбардировщиков Су-34».