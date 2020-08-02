Коронавирусом заразились больше 18 миллионов человек

Количество заразившихся коронавирусом превысило 18 миллионов. Таковы данные ресурса Worldometers.

По последним данным, заразившихся коронавирусом в мире насчитывается 18 051 552. Умерли 689 476, вылечились 11 348 348 человек.

Лидируют Соединенные Штаты. Там заразившихся уже больше 4,7 миллионов. На втором месте Бразилия, на третьем — Индия.

В России ситуация потихоньку стабилизируется. Скоро уже должен начаться выпуск вакцины.

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