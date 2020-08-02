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Коронавирусом заразились больше 18 миллионов человек

, 15:20 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Коронавирусом заразились больше 18 миллионов человек
фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом превысило 18 миллионов. Таковы данные ресурса Worldometers.

По последним данным, заразившихся коронавирусом в мире насчитывается 18 051 552. Умерли 689 476, вылечились 11 348 348 человек.

Лидируют Соединенные Штаты. Там заразившихся уже больше 4,7 миллионов. На втором месте Бразилия, на третьем — Индия.

В России ситуация потихоньку стабилизируется. Скоро уже должен начаться выпуск вакцины.

#

Страна

Количество заразившихся

Заразившихся
за сутки

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

18,051,552

+255,699

689,476

11,348,348

1

США

4,764,588

+58,429

157,905

2,363,165

2

Бразилия

2,708,876

+42,578

93,616

1,884,051

3

Индия

1,757,393

+54,865

37,452

1,149,460

4

Россия

850,870

+5,462

14,128

650,173

5

ЮАР

503,290

+10,107

8,153

342,461

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