Коронавирусом заразились больше 18 миллионов человек

Количество заразившихся коронавирусом превысило 18 миллионов. Таковы данные ресурса Worldometers.
По последним данным, заразившихся коронавирусом в мире насчитывается 18 051 552. Умерли 689 476, вылечились 11 348 348 человек.
Лидируют Соединенные Штаты. Там заразившихся уже больше 4,7 миллионов. На втором месте Бразилия, на третьем — Индия.
В России ситуация потихоньку стабилизируется. Скоро уже должен начаться выпуск вакцины.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Заразившихся
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
18,051,552
|
+255,699
|
689,476
|
11,348,348
|
1
|
США
|
4,764,588
|
+58,429
|
157,905
|
2,363,165
|
2
|
Бразилия
|
2,708,876
|
+42,578
|
93,616
|
1,884,051
|
3
|
Индия
|
1,757,393
|
+54,865
|
37,452
|
1,149,460
|
4
|
Россия
|
850,870
|
+5,462
|
14,128
|
650,173
|
5
|
ЮАР
|
503,290
|
+10,107
|
8,153
|
342,461