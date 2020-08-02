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Анна Попова рассказала о стабилизации ситуации с COVID-19 в нашей стране

, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Анна Попова рассказала о стабилизации ситуации с COVID-19 в нашей стране
Вирус. Фото: pixabay.com

В 80 субъектах РФ ситуация с коронавирусом  или стабилизируется, или заболеваемость COVID-19 снижается. В этом заверила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, в пяти российских регионах наблюдается не очень значительный рост.

«Да, где-то чуть-чуть поторопились с открытием, где-то процветает такой ковидный нигилизм: с нами все будет хорошо», — сказала она.

Ранее сообщалось: в США за минувшие сутки выявили более 58 тысяч случаев COVID-19.

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