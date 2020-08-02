В США за минувшие сутки выявили более 58 тысяч случаев COVID-19

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2 августа 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в США выявлено более 58 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Так, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зарегистрировано 58 406 инфицированных коронавирусной инфекцией и 1 133 летальных исходов.

За все время пандемии в регионе выявили 4 620 502 случая заражения коронавирусом, умерли свыше 154 тысяч пациентов. Выздоровели более 1,4 миллиона жителей.

Ранее сообщалось: глава Роспотребнодзора рассказала, что коронавирус гибнет от любого дезинфицирующего средства.