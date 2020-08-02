В США за минувшие сутки выявили более 58 тысяч случаев COVID-19
2 августа 2020, 14:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
За минувшие сутки в США выявлено более 58 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Так, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зарегистрировано 58 406 инфицированных коронавирусной инфекцией и 1 133 летальных исходов.
За все время пандемии в регионе выявили 4 620 502 случая заражения коронавирусом, умерли свыше 154 тысяч пациентов. Выздоровели более 1,4 миллиона жителей.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.