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Глава Роспотребнодзора рассказала, что коронавирус гибнет от любого дезинфицирующего средства

, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Глава Роспотребнодзора рассказала, что коронавирус гибнет от любого дезинфицирующего средства
Средства защиты. Фото: pixabay.com

Любое дезинфицирующее средство оказывает пагубное воздействие на COVID-19.. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова отметила, что любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. То есть, чем бы мы ни протерли, главное, чтобы обработали руки антисептиком.

Она также напомнила: на поверхностях коронавирус сохраняется до 48 часов.

Ранее сообщалось: названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев заражения коронавирусом.

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