Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев заражения коронавирусом

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2 августа 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса рассказали о регионах с наименьшим темпом прироста COVID-19.

Там отметили: это Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская автономная область. Прирост 0,4% зафиксирован в Тыве, Ивановской области, Ненецком автономном округе, Брянской области, Смоленской области, Марий Эл, Владимирской области.

«Прирост 0,2%, 2. Москва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Тульская область, Липецкая область, Забайкальский край 0,3%», - говорится в сообщении штаба.

Ранее сообщалось: в Москве вылечились после заражения коронавирусной инфекцией более 181 тысячи пациентов.