Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев заражения коронавирусом
2 августа 2020, 11:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса рассказали о регионах с наименьшим темпом прироста COVID-19.
Там отметили: это Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская автономная область. Прирост 0,4% зафиксирован в Тыве, Ивановской области, Ненецком автономном округе, Брянской области, Смоленской области, Марий Эл, Владимирской области.
«Прирост 0,2%, 2. Москва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Тульская область, Липецкая область, Забайкальский край 0,3%», - говорится в сообщении штаба.
Ранее сообщалось: в Москве вылечились после заражения коронавирусной инфекцией более 181 тысячи пациентов.
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