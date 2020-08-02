В Москве вылечились после заражения коронавирусной инфекцией более 181 тысячи пациентов

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2 августа 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Вирус. Фото: pixabay.com

Еще 761 пациент вылечился от COVID-19 в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила: количество выздоровевших в столичном регионе продолжает увеличиваться. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 181 342.

Накануне было известно о 1413 жителях, которые вылечились от коронавирусной инфекции за последние 24 часа.

Ранее сообщалось: опубликована статистика по коронавирусу в России за сутки.