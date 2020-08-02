Опубликована статистика по коронавирусу в России за сутки

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2 августа 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: служба дезинфекции, Михаил Фролов/ globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число зараженных коронавирусом нового типа в России достигло 850 870 человек. Об этом стало известно в воскресенье, 2 августа.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5427 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1565 (28,8%) без клинических проявлений … Зафиксировано 70 летальных исходов … выздоровели 3 649 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 664, Свердловской области- 199, Ханты-Мансийском АО – 168, Санкт-Петербурге – 163 и Московской области – 157.

Ранее в Москве оценили информацию о возможном появлении второй волны COVID-19 в столице.