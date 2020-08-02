В Москве оценили прогнозы о появлении второй волны коронавируса
2 августа 2020, 09:40[ «Аргументы Недели» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал прогнозы о появлении второй волны новой коронавирусной инфекции в столице. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Россия 1».
«Вторая волна - это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными, ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему в ряде регионов мы видим бурный рост? Потому что они не прошли даже первую волну, первый процесс», - пояснил он.
Собянин отметил, что Москва эту стадию уже прошла. Он напомнил, что на пике заболеваемости COVID-19 ежедневно фиксировалось шесть с половиной тысяч новых случаев, а в последний месяц - около 650 человек. По его словам, в столице речь о второй волне даже не идет.
Ранее главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов оценил информацию о росте заболеваемости коронавирусом нового типа осенью.
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