Звезда индийского кино вылечилась от коронавируса

Айшвария Баччан, ее муж и дочь оправляются от болезни. Звездная семья была госпитализирована с коронавирусом.
Семья Баччан лечились от коронавируса около десяти дней. Теперь актриса и ее дочь выходят из больницы. Они заболели 10 дней назад. Муж Айшварии и его отец.
«Благодарю вас всех за ваши постоянные молитвы и добрые пожелания», — написал в твиттере Абхишек Баччан. Он сам актер Болливуда и муж Айшварии: «Тесты Айшварии и Арадхьи, к счастью, показали отрицательный результат. Они были выписаны из больницы. Теперь они будут дома. Мы с отцом остаемся в больнице под присмотром медицинского персонала».
Семья Баччан в Индии считается звездной. В кино снимаются не только Абхишек с Айшварией. Отец Абхишек Баччана, Амитабх Баччан, ветеран Болливуда. В киноиндустрии он уже больше 40 лет.
В Индии тяжелейшая ситуация с коронавирусом. Страна находится на третьем месте коронавирусной таблицы.
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