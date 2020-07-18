Звезда индийского кино заразилась коронавирусом

Аргументы Недели → В мире 13+

18 июля 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

семья Айшварии Бачан на фото globallookpress.com/ Hindustan Times

Бывшая Мисс Мира и звезда индийского кинематографа Айшвария Рай Баччан заразилась коронавирусом. Она уже госпитализирована.

Актриса поступила в то же отделение больницы Мумбаи, что и ее муж, а также тесть, Амитабх Баччан, который также является звездой Болливуда. Туда же госпитализирована восьмилетняя дочь актрисы. Это произошло спустя неделю, после обнаружения у них коронавируса.

Семья Баччан в Индии является одной из известнейших. С киноиндустрией связаны и тесть, и муж Айшварии. Муж также снимается в кино. А его отец Амитабх Баччан и вовсе актер с 40-летним стажем съемок в Болливуде.

Ранее Айшвария находилась на самоизоляции. Карантин она проходила дома. Ее госпитализировали после того, как актриса пожаловалась на появившуюся одышку. Муж и тесть в это время уже находились в больнице. Врачи относят их состояние к легкой степени заболевания.

В Индии ситуация с коронавирусом очень серьезная. Там ежедневно заражаются по 35 тысяч человек. С учетом густонаселенности этой страны такое количество новых диагнозов ежедневно может говорить о возможной катастрофе в регионе.