Посол РФ заметил в провокации с задержанием россиян под Минском «замысел, реализованный из третьей страны»

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8 августа 2020, 07:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: флаг России, pixabay.com

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что сотрудники правоохранительных органов в Минске «прямолинейно и жестко» отреагировали на прибытие 33 российских граждан на территорию страны, не имея полной информации, и не взаимодействуя с российскими коллегами.

Мезенцев считает, что скорейшее освобождение задержанных в республике граждан было бы в сложившихся условиях «обоснованным и справедливым» решением. Он назвал «обоснованной версию организации этой провокации как замысла, реализованного из третьей страны недругами России и Беларуси, призванной осложнить отношения Москвы и Минска» в период подготовки к выборам главы республики. По его словам, сегодня представлены «убедительные факты», подтверждающие, что из «третьей страны» готовилась провокация. Он отметил, что российские граждане по-прежнему не понимают причины задержания и предъявленные к ним обвинения.

Дипломат уверен, что СК РФ подтвердит «заказной характер масштабной аферы». Мезенцев добавил, что они готовы взаимодействовать с белорусскими коллегами.