СК РФ начал проверку по факту задержания россиян в Белоруссии
7 августа 2020, 16:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет организовал доследственную проверку обстоятельств задержания 33 российских граждан под Минском.
«В Главном следственном управлении Следственного комитета проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России», - пояснила она.
Отмечается, что после тщательного анализа всех необходимых сведений СКР даст им соответствующую правовую оценку.
Напомним, что предполагаемых участников ЧВК «Вагнер» - 33 россиян задержали 29 июля под Минском. В отношении них возбуждено уголовное дело об организации теракта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов передать часть граждан Украине.
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