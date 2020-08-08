Украинский журналист нашел четыре способа «атаковать» Россию: «У нас есть горы ядерных отходов»

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8 августа 2020, 07:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: флаг Украины, Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Журналист Максим Кухар заявил, что Украина может разработать ракетные комплексы с ядерными отходами для использования в случае угрозы со стороны противника, в том числе России. По его словам, есть четыре способа, которые позволят защитить страну.

Кухар считает, что к моменту, когда «начнется война» ослабнет контроль за вооружениями, и Украина сможет ввести в строй около 500 старых советских ракет. Он отметил, что это будет «ударный ядерный кулак», который будет сдерживать врага от дальнейшего наступления или представлять какую-то угрозу при других геополитических комбинациях: «У нас есть технологии создания старых атомных ракет. У нас есть горы ядерных отходов».

Кроме того, Киев может создать около десяти тысяч крылатых ракет ближней и средней дальности, добавил журналист. Кухар подчеркнул, что если «выпустить» в сторону какой-нибудь страны от 500 до 1,5 тысячи штук, то она «сразу отправится в Средние века».

«Когда разрушаются все мосты, все электростанции и вся инфраструктура, то ни о какой войне не может быть и речи … Никакая Россия на нас не нападет, потому что у президента Зеленского будет кнопка», - пояснил он. Однако предупредил, что такой сценарий обойдется Украине в несколько десятков миллиардов долларов.

Другими способами «победить» врага Кухар назвал усиление армии и присоединение Украины к различным коалициям антироссийской направленности.